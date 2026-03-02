«Уже опережаем прогнозы»: Трамп рассказал о сроках операции против Ирана
Трамп: Операция против Ирана займёт 4–5 недель
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп заявил, что изначально военная операция против Ирана планировалась на срок 4–5 недель, однако Вашингтон готов продлить её при необходимости. Такое заявление он сделал на церемонии вручения госнаград в Белом доме.
«Мы уже существенно опережаем свои прогнозы. Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше, чем в течение этого периода», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп похвастался, что Вашингтону удалось полностью обезглавить руководство Исламской Республики, и даже назвал трёх возможных кандидатов на пост преемника Хаменеи. Он также отметил, что США планировали уничтожить руководство Ирана за несколько недель, но справились всего за день.
