«Уже опережаем прогнозы»: Трамп рассказал о сроках операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что изначально военная операция против Ирана планировалась на срок 4–5 недель, однако Вашингтон готов продлить её при необходимости. Такое заявление он сделал на церемонии вручения госнаград в Белом доме.

«Мы уже существенно опережаем свои прогнозы. Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше, чем в течение этого периода», — сказал американский лидер.