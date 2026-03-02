Владимир Путин
2 марта, 16:16

Нетаньяху заявил, что они с Трампом «спасают мир»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, посещая пострадавший от иранских атак город Бейт-Шемеш, заявил в эфире Fox News, что они с президентом США Дональдом Трампом «спасают мир».

По его словам, «ядерный Иран» представляет угрозу для всего человечества, а Израиль, нанося удары, защищает многих людей.

«Выбиваем из них всё дерьмо»: Трамп пригрозил Ирану по-настоящему «большой» атакой
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под ударами оказались крупные города, включая Тегеран. В результате бомбардировок погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его супруга, члены семьи и несколько высокопоставленных чиновников. Тегеран нанёс ответные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. 2 марта обмен ударами продолжился. Всё, что известно о конфликте, читайте на Life.ru.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
