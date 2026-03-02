Трамп теряет доверие среди избирателей из-за нападения на Иран, заявил бизнесмен Бут
Обложка © GigaChat / Life.ru
Нападение США и Израиля на Иран может иметь серьёзные последствия для американского лидера Дональда Трампа. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.
«Естественно, стала появляться очень серьёзная критика со стороны демократов. Потому что Трамп не запросил решение Конгресса на то, чтобы начать эти боевые действия», — цитирует эксперта kp.ru.
Кроме того, по его словам, Трамп встретил недовольство со стороны собственных избирателей. В движении MAGA уже открыто говорят, что выбирали президента не ради войны. Сам политик рассчитывал на хаос в Иране и приход оппозиции к власти, однако произошло обратное — страна консолидировалось и быстро ответила на атаки, подчеркнул Бут.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
