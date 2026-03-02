Трамп теряет доверие среди избирателей из-за нападения на Иран, заявил бизнесмен Бут

Нападение США и Израиля на Иран может иметь серьёзные последствия для американского лидера Дональда Трампа. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

«Естественно, стала появляться очень серьёзная критика со стороны демократов. Потому что Трамп не запросил решение Конгресса на то, чтобы начать эти боевые действия», — цитирует эксперта kp.ru.

Кроме того, по его словам, Трамп встретил недовольство со стороны собственных избирателей. В движении MAGA уже открыто говорят, что выбирали президента не ради войны. Сам политик рассчитывал на хаос в Иране и приход оппозиции к власти, однако произошло обратное — страна консолидировалось и быстро ответила на атаки, подчеркнул Бут.