Трамп может замахнуться на Кубу после «успешных» операций в Венесуэле и Иране

Американские власти не исключают начало военной операции в отношении Кубы, считая успешными аналогичные атаки на Венесуэлу и Иран, со ссылкой на источники пишет журнал The Atlantic. Президент США Дональд Трамп и его советники уверены, что «у них всё получается и что всё идёт как надо».

Как утверждается в статье, Трамп буквально окрылён «успешными» действиями американских военных в Венесуэле и полагает, что он первый из лидеров своей страны, кто смог подступиться к решению подобных «вопросов». Президент США мнит себя лучшим политиком и ожидает, что его внешнеполитические «успехи» превзойдут достижения 37-го президента страны Ричарда Никсона, 39-го Джимми Картера и 40-го Рональда Рейгана.

Сейчас Белый дом придерживается той позиции, что смена власти на Кубе поможеть США безраздельно властвовать в Западном полушарии. Трамп допускает, что сначала попробует просто надавить на несговорчивую страну экономическими ограничениями, после чего перейти к переговорам, а по их итогам решить вопрос с военным вторжением, говорится в статье. Единственное, что волнует Вашингтон — это возможный наплыв в Штаты беженцев после атаки на Кубу.