Операция США и Израиля против Тегерана может обернуться для Ирана катастрофой вплоть до распада страны и конца всей цивилизации как исторического проекта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил иранский историк.

По его словам, нынешние события не стали неожиданностью: власти готовились к новому витку конфликта ещё со времён июньской двенадцатидневной войны. Он подчеркнул, что Али Хаменеи заранее выстроил систему политической и военной преемственности, поэтому Иран начал контратаку почти сразу после первых ракетных ударов.

Историк считает, что большинство рационально мыслящих иранцев хотят положить конец посягательствам на суверенитет страны. Многие внутри государства называют отказ от ядерной программы после 2003 года стратегической ошибкой, однако сейчас, по его мнению, речь идёт уже не о ядерном вопросе, а о самом существовании Ирана.

Фардин убеждён, что США стремятся не к демократизации, а к демонтажу Исламской Республики. При этом смерть Али Хаменеи он называет серьёзным просчётом Дональда Трампа: вместо управляемого транзита власти это может спровоцировать затяжную гражданскую войну.

По его оценке, расчёт на внутренний захват власти не оправдывается: в условиях войны люди думают о безопасности и эвакуируются из крупных городов. Для смены режима, считает историк, Вашингтону пришлось бы уничтожить силовую инфраструктуру, что при отсутствии порядка откроет дорогу курдским и белуджийским сепаратистам и приведёт к хаосу.

Он предупредил, что попытка установить марионеточный режим чревата «балканизацией» страны.

«Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта», – заявил историк.

Фардин признался, что сам выступает за демократический переход, однако война разрушила сценарий постепенной смены власти. Бомбардировки и постоянная угроза насилия, по его словам, парализуют средний класс – именно тех людей, которые могли бы стать двигателем реформ.

Кроме того, он призвал осторожно относиться к заявлениям части диаспоры, поддерживающей военное вмешательство и реставрацию монархии. По его мнению, внутри страны подобные сценарии воспринимаются иначе, а для сторонников демократии сегодня «нет обнадёживающего сценария»: тюрбан может смениться короной, но цикл авторитаризма продолжится. В худшем случае Иран ждёт либо ослабленная Исламская Республика, либо распад – и тогда, резюмирует эксперт, победителем останется только Израиль.

Ранее Life.ru писал, что армия Китая вынесла пять суровых уроков из операции США и Израиля против Ирана. В НОАК заявили, что главная угроза – внутренний враг, а самая опасная иллюзия – вера в мир без силы. Китайские военные подчеркнули, что в современных конфликтах выживает тот, кто опирается на самодостаточность и не строит стратегию на иллюзиях.