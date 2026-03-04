Владимир Путин
Регион
4 марта, 02:32

Армия Китая назвала пять суровых уроков операции США и Израиля против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Народно-освободительная армия Китая внимательно проанализировала действия Израиля и США против Ирана и вынесла пять ключевых уроков. В официальном аккаунте НОАК в соцсети X подчёркивается важность стратегической самодостаточности и критического подхода к военной логике.

«Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчёт – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жёстокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении армии.

По мнению китайских военных, современные конфликты показывают, что иллюзия безопасности и чрезмерная зависимость от внешней помощи могут дорого обойтись, а для государства жизненно важна способность самостоятельно обеспечивать свою оборону.

Независимое СМИ назвало сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
Ранее Life.ru писал, что США раскрыли масштабы операции против Ирана: задействованы более 50 тысяч военных и 200 истребителей. К ним скоро присоединятся дополнительные подразделения, включая два авианосца и бомбардировщики. По словам генерала Брэдли Купера, это крупнейшее за поколение наращивание американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

