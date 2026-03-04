Независимое СМИ назвало сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
Моджтаба Хаменеи. Обложка © Wikipedia / tasnimnews.ir
Совет аятолл избрал Моджтабу Хаменеи, сына погибшего верховного лидера Али Хаменеи, новым рахбаром Ирана. Об этом сообщает лондонское агентство Iran International.
По данным источника, решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции. Само агентство базируется в Великобритании и позиционирует себя как независимый голос, альтернативный официальным иранским СМИ. В 2022 году Тегеран объявил канал «террористической организацией», обвинив в разжигании протестов и дезинформации.
Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. 2 марта от ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и дронами по американским базам на Ближнем Востоке. Сейчас Иран готовится к выборам нового верховного лидера.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.