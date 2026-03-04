Независимое СМИ назвало сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана

По данным источника, решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции. Само агентство базируется в Великобритании и позиционирует себя как независимый голос, альтернативный официальным иранским СМИ. В 2022 году Тегеран объявил канал «террористической организацией», обвинив в разжигании протестов и дезинформации.

Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. 2 марта от ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и дронами по американским базам на Ближнем Востоке. Сейчас Иран готовится к выборам нового верховного лидера.