Макрон назвал нарушением международного права удары США и Израиля по Ирану

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не может одобрить военную операцию США и Израиля против Ирана. По его словам, действия союзников были проведены вне рамок международного права.

С обращением к нации французский лидер выступил в прямом эфире с площадки Елисейского дворца. Трансляция велась на официальном сайте администрации президента.

«США и Израиль решили начать военную операцию. Она была проведена вне рамок международного права, что мы не можем одобрить», — подчеркнул Макрон.

Глава государства добавил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен только дипломатическим путём. По его мнению, эскалация конфликта грозит серьёзной дестабилизацией всего региона.

