Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 20:01

Макрон назвал нарушением международного права удары США и Израиля по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не может одобрить военную операцию США и Израиля против Ирана. По его словам, действия союзников были проведены вне рамок международного права.

С обращением к нации французский лидер выступил в прямом эфире с площадки Елисейского дворца. Трансляция велась на официальном сайте администрации президента.

«США и Израиль решили начать военную операцию. Она была проведена вне рамок международного права, что мы не можем одобрить», — подчеркнул Макрон.

Глава государства добавил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен только дипломатическим путём. По его мнению, эскалация конфликта грозит серьёзной дестабилизацией всего региона.

США с 1 марта нанесли более 1700 ударов по объектам Ирана
США с 1 марта нанесли более 1700 ударов по объектам Ирана

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил полностью разорвать торговлю с Испанией после её отказа поддержать рост военных расходов и операцию против Ирана. Мадрид открыто раскритиковал удары и потребовал убрать американскую военную технику со своей территории, фактически бросив вызов линии Вашингтона.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендахв разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar