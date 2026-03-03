Владимир Путин
3 марта, 19:27

США с 1 марта нанесли более 1700 ударов по объектам Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что с начала операции 1 марта американские военные нанесли более 1700 ударов по иранским объектам. Об этом пишет Reuters.

Удары пришлись по кораблям иранского флота, подводным лодкам, объектам противокорабельной ракетной обороны, а также по центрам управления и контроля.

В Минобороны Ирана заявили, что США и Израиль скоро прекратят войну
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. Иран в ответ ударил по американским базам на Ближнем Востоке. В тот же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ отчитался о ликвидации высшего руководства Ирана. Дональд Трамп заявил, что 48 иранских лидеров «исчезли одним махом». 2 марта Израиль начал новую волну ударов, а Тегеран официально отказался от переговоров с США.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
