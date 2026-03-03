США с 1 марта нанесли более 1700 ударов по объектам Ирана

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что с начала операции 1 марта американские военные нанесли более 1700 ударов по иранским объектам. Об этом пишет Reuters.

Удары пришлись по кораблям иранского флота, подводным лодкам, объектам противокорабельной ракетной обороны, а также по центрам управления и контроля.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. Иран в ответ ударил по американским базам на Ближнем Востоке. В тот же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ отчитался о ликвидации высшего руководства Ирана. Дональд Трамп заявил, что 48 иранских лидеров «исчезли одним махом». 2 марта Израиль начал новую волну ударов, а Тегеран официально отказался от переговоров с США.