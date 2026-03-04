Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 01:10

В США раскрыли, сколько тысяч военных участвуют в операции против Ирана

Обложка © centcom.mil

Обложка © centcom.mil

Глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер сообщил, что в операции против Ирана задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих и 200 истребителей. В ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные подразделения.

Генерал рассказал в видеообращении в социальной сети Х, что помимо военных и истребителей, в операции также участвуют два авианосца и бомбардировщики США. Купер добавил, что скоро прибудут новые силы.

«Эти силы несут колоссальную огневую мощь, что представляет собой крупнейшее наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке за целое поколение», — сказал генерал.

Макрон направил авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море
Макрон направил авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море

Ранее сообщалось, что американские военные ударили по Ирану межконтинентальными стратегическими бомбардировщиками B-52H Stratofortress. Их беспосадочный перелёт из США до Ирана и обратно обеспечили самолёты-заправщики ВВС США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar