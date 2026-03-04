Владимир Путин
Макрон направил авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море

Авианосец «Шарль де Голль». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joris van Boven

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой в Средиземное море. Это решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

«Я отдал приказ направить авианосец «Шарль де Голль» и его ударную группу в Средиземное море», — сказал политик.

По словам Макрона, эти меры помогут защитить национальные интересы Франции и обеспечить безопасность союзников.

«Шарль де Голль» — единственный действующий авианосец ВМС Франции. Это первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой. Он служит флагманом французского военно-морского флота.

Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала Франции
Ранее Макрон заявил, что Франция не одобряет военную операцию США и Израиля против Ирана. Президент отметил — действия союзников вышли за рамки международного права. По его мнению, эскалация конфликта грозит серьёзной дестабилизацией всего региона.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
