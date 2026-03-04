Макрон направил авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой в Средиземное море. Это решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

«Я отдал приказ направить авианосец «Шарль де Голль» и его ударную группу в Средиземное море», — сказал политик.

По словам Макрона, эти меры помогут защитить национальные интересы Франции и обеспечить безопасность союзников.

«Шарль де Голль» — единственный действующий авианосец ВМС Франции. Это первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой. Он служит флагманом французского военно-морского флота.

Ранее Макрон заявил, что Франция не одобряет военную операцию США и Израиля против Ирана. Президент отметил — действия союзников вышли за рамки международного права. По его мнению, эскалация конфликта грозит серьёзной дестабилизацией всего региона.