Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна увеличит количество ядерных боеголовок в своём арсенале. При этом точные цифры больше не будут раскрываться. Соответствующее заявление он сделал в послании, посвящённом ядерному сдерживанию.
«На меня возложена ответственность за то, чтобы наше сдерживание сохраняло и в будущем свою гарантированную разрушительную силу в опасной, динамичной и подверженной распространению среде. Именно поэтому я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале», — сказал Макрон.
Он также подчеркнул, что для пресечения спекуляций Париж отказывается от прежней практики публичного раскрытия данных о размерах своего ядерного потенциала.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США и Израиль должны были предварительно обсудить свои планы по военной операции против Ирана на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. Барро подчеркнул, что это придало бы действиям легитимность. Тем не менее лидеры трёх стран подтвердили готовность нанести удар по иранским пусковым установкам, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов.
