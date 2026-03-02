Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна увеличит количество ядерных боеголовок в своём арсенале. При этом точные цифры больше не будут раскрываться. Соответствующее заявление он сделал в послании, посвящённом ядерному сдерживанию.

«На меня возложена ответственность за то, чтобы наше сдерживание сохраняло и в будущем свою гарантированную разрушительную силу в опасной, динамичной и подверженной распространению среде. Именно поэтому я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале», — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что для пресечения спекуляций Париж отказывается от прежней практики публичного раскрытия данных о размерах своего ядерного потенциала.