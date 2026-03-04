США ударили по Ирану межконтинентальными бомбардировщиками B-52

Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress для ударов по Ирану. Об этом свидетельствуют данные Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (СЕНТКОМ).

По информации командования, в ночь на воскресенье и понедельник в атаках участвовали бомбардировщики B-2A Spirit и B-1B Lancer. Первый рейд выполнили четыре самолёта B-2A. Во втором рейде задействовали три бомбардировщика B-1B.

Третий рейд провели в ночь на вторник. В нём участвовали три бомбардировщика B-52H. Их беспосадочный перелёт из США до Ирана и обратно обеспечили американские самолёты-заправщики.

B-52 «Стратофортресс» — межконтинентальный стратегический бомбардировщик компании Boeing. Самолёт стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. Он летает на дозвуковой скорости на высоте до 15 километров и может нести разные виды вооружения, включая ядерное.

Ранее вооружённые силы Ирана сообщили об уничтожении очередного американского истребителя F-15 в воздушном пространстве Кувейта. Информации о судьбе пилотов пока нет.