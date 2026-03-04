Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 22:48

Иран сбил ещё один истребитель F-15 над Кувейтом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mayskyphoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mayskyphoto

Вооружённые силы Ирана уничтожили очередной американский истребитель F-15 в воздушном пространстве Кувейта. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.

«Американский истребитель F-15 был сбит подразделением ПВО иранской армии», — указано в сообщении агентства.

Данные о судьбе пилотов американского самолёта пока не поступали.

Уложили в багажник: На видео сняли задержание пилота сбитого над Кувейтом американского F-15
Уложили в багажник: На видео сняли задержание пилота сбитого над Кувейтом американского F-15

Ранее, 2 марта, иранские военные также заявили о ликвидации американского истребителя над Кувейтом. В сети появились видео падения военного самолёта. На кадрах видно — пилоты успели катапультироваться.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar