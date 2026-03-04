Иран сбил ещё один истребитель F-15 над Кувейтом

Вооружённые силы Ирана уничтожили очередной американский истребитель F-15 в воздушном пространстве Кувейта. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.

«Американский истребитель F-15 был сбит подразделением ПВО иранской армии», — указано в сообщении агентства.

Данные о судьбе пилотов американского самолёта пока не поступали.

Ранее, 2 марта, иранские военные также заявили о ликвидации американского истребителя над Кувейтом. В сети появились видео падения военного самолёта. На кадрах видно — пилоты успели катапультироваться.