Иран сбил ещё один истребитель F-15 над Кувейтом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mayskyphoto
Вооружённые силы Ирана уничтожили очередной американский истребитель F-15 в воздушном пространстве Кувейта. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник.
«Американский истребитель F-15 был сбит подразделением ПВО иранской армии», — указано в сообщении агентства.
Данные о судьбе пилотов американского самолёта пока не поступали.
Ранее, 2 марта, иранские военные также заявили о ликвидации американского истребителя над Кувейтом. В сети появились видео падения военного самолёта. На кадрах видно — пилоты успели катапультироваться.
