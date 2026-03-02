Владимир Путин
Иран сбил американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом

Обложка © X / Khabar Fouri

Вооружённые силы Ирана заявили о поражении американского истребителя в воздушном пространстве Кувейта. В Сети опубликованы кадры падения военного самолёта.

Видео © X / Khabar Fouri

«Вооружённые силы Ирана сбили истребитель ВВС США в небе над Кувейтом», — передаёт Tasnim со ссылкой на источник.

Судя по кадрам, пилоты катапультировались из подбитого самолёта. Портал Quds пишет, что двое американских парашютистов успешно спланировали и приземлились после крушения. Официальных комментариев со стороны США на момент публикации не поступало.

Три страны пригрозили Ирану военными мерами, если атаки на союзников продолжатся

Ранее в ЦРУ сообщили о слежке за передвижениями иранских лидеров, включая Али Хаменеи, в течение нескольких месяцев. Собранные данные были переданы Израилю для планирования атаки. Тем временем, Корпус стражей исламской революции сообщил о запуске девятой волны атак по Израилю и объектам США в регионе. Иран отчитался о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте.

