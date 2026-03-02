Уложили в багажник: На видео сняли задержание пилота сбитого над Кувейтом американского F-15
В Кувейте задержан пилот истребителя ВВС США F-15, сбитого в воздушном пространстве страны. Кадры с места распространил иранский телеканал SNN.
На видео видно, как сотрудники сил безопасности общаются с пилотом на английском языке. Лётчик катапультировался после попадания ракеты в американский F-15 и приземлился на территории Кувейта. По опубликованным материалам, задержанного поместили в багажник автомобиля. Официальных комментариев со стороны США и властей Кувейта на момент публикации не поступало.
Ранее Корпус стражей исламской революции объёвил о запуске девятой волны атак по Израилю и объектам США в регионе. Иран отчитался о полном выводе из строя базы США Али аль-Салем в Кувейте.
