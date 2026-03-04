Генерал КСИР заявил о продолжении производства ракет в Иране

Иран продолжает производить баллистические ракеты, несмотря на давление и санкции. Об этом заявил генерал Корпуса стражей исламской революции Бахман Каргар.

По его словам, республика не только использует имеющийся ракетный арсенал, но и параллельно наращивает производство.

«Мы одновременно с запусками продолжаем их выпуск, и нас не тревожит вопрос запасов военной техники», – приводит слова генерала агентство Mehr.

Каргар подчеркнул, что Иран не опасается истощения ресурсов и уверен в своих возможностях поддерживать военный потенциал. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на ядерную сделку с Ираном. Он заявил, что если бы США не вышли из соглашения, Тегеран уже три года назад мог бы получить атомное оружие. По словам американского лидера, разрыв сделки был единственным способом не допустить появления у Ирана ядерной бомбы.