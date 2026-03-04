Трамп заявил, что США застрахуют морскую торговлю через Персидский залив

Президент Дональд Трамп заявил, что США возьмут на себя страхование морской торговли в регионе Персидского залива. Речь идёт прежде всего о поставках энергоносителей, которые проходят через стратегически важный маршрут.

По словам американского лидера, государственная Корпорация по финансированию международного развития (DFC) начнёт предоставлять страховку от политических рисков и гарантии финансовой безопасности для морских перевозок. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что США намерены обеспечить «свободный поток энергоносителей для мирового сообщества», несмотря на ситуацию вокруг Ирана. Он также пообещал дополнительные шаги, отметив, что экономическая и военная мощь США «не имеет равных в мире».

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе и роста опасений по поводу возможных перебоев с поставками нефти через Персидский залив.

Ранее Дональд Трамп дал понять, что хотел бы видеть Иран с новым политическим лидером. На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме он заявил, что страну мог бы возглавить популярный умеренный лидер. Отвечая на вопрос о возможной роли Резы Пехлеви, американский президент заметил, что «кому-то он нравится», но Вашингтон пока не делает ставку на конкретную фигуру.