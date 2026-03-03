Трамп заявил, что хочет видеть у власти в Иране умеренного лидера

Президент США Дональд Трамп считает, что Ираном мог бы руководить популярный деятель умеренных взглядов из самой страны. Об этом он рассказал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Я думаю, что кому-то он нравится. Мы не слишком задумывались об этом», — ответил американский лидер на вопрос о том, как США отнеслись бы к тому, чтобы Ираном руководил старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви.

По его мнению, кто-то изнутри страны будет более подходящим на пост лидера — возглавить Иран мог бы человек, который сейчас находится в стране и пользуется популярностью. Президент отметил, что у США есть контакты с такими людьми, придерживающимися более умеренных позиций.

«Думаю, худший вариант развития событий будет заключаться в том, что мы сделаем это, а потом к власти придёт кто-то, кто будет не лучше предыдущего», — подчеркнул президент США, говоря о возможной смене власти в Иране.

Ранее Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено. Поэтому для любых переговоров уже «слишком поздно». Так он прокомментировал возможность дипломатических контактов между сторонами конфликта.