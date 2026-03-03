Владимир Путин
3 марта, 19:25

Трамп заявил, что хочет видеть у власти в Иране умеренного лидера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп считает, что Ираном мог бы руководить популярный деятель умеренных взглядов из самой страны. Об этом он рассказал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Я думаю, что кому-то он нравится. Мы не слишком задумывались об этом», — ответил американский лидер на вопрос о том, как США отнеслись бы к тому, чтобы Ираном руководил старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви.

По его мнению, кто-то изнутри страны будет более подходящим на пост лидера — возглавить Иран мог бы человек, который сейчас находится в стране и пользуется популярностью. Президент отметил, что у США есть контакты с такими людьми, придерживающимися более умеренных позиций.

«Думаю, худший вариант развития событий будет заключаться в том, что мы сделаем это, а потом к власти придёт кто-то, кто будет не лучше предыдущего», подчеркнул президент США, говоря о возможной смене власти в Иране.

Иран пригрозил США и Израилю «вратами ада»

Ранее Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено. Поэтому для любых переговоров уже «слишком поздно». Так он прокомментировал возможность дипломатических контактов между сторонами конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
