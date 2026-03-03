Иран пригрозил США и Израилю «вратами ада»

Тегеран не собирается останавливаться в своём противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. В Корпусе стражей исламской революции сделали очередное грозное заявление. Официальный представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини пообещал, что удары по целям противника продолжатся.

«Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше», — приводит его слова агентств Mizan.