Иран пригрозил США и Израилю «вратами ада»
Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance
Тегеран не собирается останавливаться в своём противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. В Корпусе стражей исламской революции сделали очередное грозное заявление. Официальный представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини пообещал, что удары по целям противника продолжатся.
«Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше», — приводит его слова агентств Mizan.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых в своей резиденции погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Ракеты попали также в жилые кварталы и школы иранских городов. Тегеран дал военный ответ, нанеся удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, а значит для переговоров уже «слишком поздно».
