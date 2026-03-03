Иран пригрозил войной Европе за поддержку США

Иран расценит присоединение европейских стран к военной операции США и Израиля как акт войны. С таким заявлением на пресс-конференции выступил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи, его слова передаёт GulfNews.

Дипломат подчеркнул, что любые действия против Ирана в поддержку агрессоров будут восприняты как прямая враждебная акция. Тегеран жёстко реагирует на эскалацию со стороны Вашингтона и Тель-Авива и предупреждает других потенциальных участников конфликта о последствиях.

«Это было бы актом войны. Любой подобный акт против Ирана был бы расценен как пособничество агрессорам. Это было бы расценено как акт войны против Ирана», — предупредил министр.