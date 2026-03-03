Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
3 марта, 13:37

В Израиле раскрыли, какую помощь готова оказать Европа в противостоянии с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Научный сотрудник Коби Михаэль из Иерусалимского института стратегии и безопасности оценил возможную роль европейских государств в ближневосточном противостоянии. Его слова приводит «Лента.ру».

«Я не думаю, что европейские страны вступят в войну. Но они могут помочь в обороне, и, возможно, оказать дополнительную поддержку странам Персидского залива», — пояснил исследователь.

Полноценного военного вмешательства от Старого Света ждать не стоит. Однако техническое содействие в перехвате ракет и беспилотников вполне реально. Отдельно аналитик отметил гипотетическое участие держав Персидского залива. Эти государства несут финансовые потери из-за ударов по нефтедобывающей инфраструктуре.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британцы и украинцы помогут бороться с иранскими дронами. По словам политика, таким образом Соединённое Королевство хочет помочь партнёрам в Персидском заливе. В Госдуме РФ отметили, что совместная работа Киева и США на ближневосточном направлении — это попытка «навести мосты» с Вашингтоном.

BannerImage
Дарья Нарыкова
