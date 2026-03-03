В Израиле раскрыли, какую помощь готова оказать Европа в противостоянии с Ираном

Научный сотрудник Коби Михаэль из Иерусалимского института стратегии и безопасности оценил возможную роль европейских государств в ближневосточном противостоянии. Его слова приводит «Лента.ру».

«Я не думаю, что европейские страны вступят в войну. Но они могут помочь в обороне, и, возможно, оказать дополнительную поддержку странам Персидского залива», — пояснил исследователь.

Полноценного военного вмешательства от Старого Света ждать не стоит. Однако техническое содействие в перехвате ракет и беспилотников вполне реально. Отдельно аналитик отметил гипотетическое участие держав Персидского залива. Эти государства несут финансовые потери из-за ударов по нефтедобывающей инфраструктуре.