Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 13:47

«Навести мосты»: В Госдуме оценили планы по отправке ВСУ на войну с Ираном

Депутат Колесник: Украина намерена помочь США с Ираном для улучшения отношений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал инициативу британского премьера Кира Стармера о привлечении украинских специалистов к противодействию иранским дронам. Парламентарий уверен: Киев использует этот шаг для улучшения отношений с США.

«Всё-таки украинцы хотят привлечь американцев на свою сторону, потому что отношения в последнее время охладели», — пояснил он в беседе с «Газетой.ru».

По словам парламентария, совместная работа на ближневосточном направлении — это попытка «навести мосты» с Вашингтоном. С Европой у Киева контакт налажен, а с американской стороной диалог требует восстановления. Одновременно инициатива работает на имидж ВСУ. Украинские военные накопили серьёзный опыт борьбы с беспилотниками и готовы им поделиться.

«Во всяком случае лучше американцев. Поэтому есть чем поделиться», — добавил Колесник.

DM: Стармер опозорился, объясняя решение Великобритании открыть базы для США
DM: Стармер опозорился, объясняя решение Великобритании открыть базы для США

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британцы и украинцы помогут бороться с иранскими дронами. По словам политика, таким образом Соединённое Королевство хочет помочь партнёрам в Персидском заливе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar