«Навести мосты»: В Госдуме оценили планы по отправке ВСУ на войну с Ираном

Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал инициативу британского премьера Кира Стармера о привлечении украинских специалистов к противодействию иранским дронам. Парламентарий уверен: Киев использует этот шаг для улучшения отношений с США.

«Всё-таки украинцы хотят привлечь американцев на свою сторону, потому что отношения в последнее время охладели», — пояснил он в беседе с «Газетой.ru».

По словам парламентария, совместная работа на ближневосточном направлении — это попытка «навести мосты» с Вашингтоном. С Европой у Киева контакт налажен, а с американской стороной диалог требует восстановления. Одновременно инициатива работает на имидж ВСУ. Украинские военные накопили серьёзный опыт борьбы с беспилотниками и готовы им поделиться.

«Во всяком случае лучше американцев. Поэтому есть чем поделиться», — добавил Колесник.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британцы и украинцы помогут бороться с иранскими дронами. По словам политика, таким образом Соединённое Королевство хочет помочь партнёрам в Персидском заливе.