Уже 1045 человек погибли при ударах США и Израиля в Иране
Жертвами ближневосточной эскалации становятся всё больше иранцев. Фонд по делам мучеников и ветеранов сообщил, что на данный момент подтверждена гибель 1 045 человек.
«Число похороненных мучеников этих жестоких действий на данный момент составляет 1 045 человек», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. В городе Минаб на юге страны при ударе по школе для девочек погибли 175 детей и учителей. КСИР 3 марта сообщал о 700 погибших в Иране. В ответ Тегеран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке.
