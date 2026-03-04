Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 12:31

Уже 1045 человек погибли при ударах США и Израиля в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Жертвами ближневосточной эскалации становятся всё больше иранцев. Фонд по делам мучеников и ветеранов сообщил, что на данный момент подтверждена гибель 1 045 человек.

«Число похороненных мучеников этих жестоких действий на данный момент составляет 1 045 человек», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.

Война США и Ирана: Ормузский пролив парализован, Иран остановил АЭС «Бушер», нефтехаб в ОАЭ пылает, Израиль охотится за новым аятоллой, 4 марта
Война США и Ирана: Ормузский пролив парализован, Иран остановил АЭС «Бушер», нефтехаб в ОАЭ пылает, Израиль охотится за новым аятоллой, 4 марта

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. В городе Минаб на юге страны при ударе по школе для девочек погибли 175 детей и учителей. КСИР 3 марта сообщал о 700 погибших в Иране. В ответ Тегеран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

