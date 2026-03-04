Война США и Ирана: Ормузский пролив парализован, Иран остановил АЭС «Бушер», нефтехаб в ОАЭ пылает, Израиль охотится за новым аятоллой, 4 марта Оглавление США готовят вторжение в Иран Ядерный коллапс: АЭС в Бушере остановлена Новый аятолла Ирана: сын Хаменеи у власти Десятки танкеров горят в Ормузском проливе США вооружают курдов для атаки на Иран ОАЭ под ударом: 57 дронов упали на страну Испания кинула США: базы закрыты для ударов Литва рвётся в бой: гусары готовы штурмовать Иран Вашингтон готовит вторжение, Израиль следил за верховным лидером Хаменеи через дорожные камеры, в ОАЭ горит крупнейший перевалочный пункт для нефти — дайджест Life.ru. 4 марта, 09:59 США, Израиль и Иран обмениваются ударами по военным объектам. Обложка © ТАСС / AP / Bilal Hussein

США готовят вторжение в Иран

Сенатор от Демократической партии США Ричард Блументаль допустил возможность наземной операции против Ирана. Об этом он рассказал после закрытой встречи с законодателями, где присутствовали госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Белый дом опубликовал официальный пресс-релиз по конфликту с Ираном. В документе американские чиновники назвали войну против Исламской Республики «крупной военной операцией», а также объявили о своих целях.

США и Израиль следили за Али Хаменеи через уличные камеры. Фото © ТАСС / Sipa USA

Так, Вашингтон в ходе кампании планирует добиться демилитаризации Ирана, оградить США от будущего нападения со стороны ближневосточного государства, устранить режим аятоллы и защитить простых людей от иранских прокси.

Спецпосланник президента Штатов Стив Уиткофф раскрыл подробности переговоров с представителями Исламской Республики в Женеве. По его словам, на встрече иранские делегаты прямо заявили, что смогли обогатить 460 килограммов урана до 60%. Из этого объёма, как сказал Уиткофф, можно сделать 11 ядерных бомб.

Вашингтон предлагал Тегерану свернуть ядерную программу, отказаться от поддержки «Оси сопротивления», ликвидировать флот и прекратить обогащать уран. Также американский чиновник заявил, что уже на второй встрече в Женеве было понятно о невозможности заключить сделку.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп закрыл тему с возможными переговорами с Ираном. По его словам, для Исламской Республики «уже слишком поздно вести переговоры».

Также стали известны подробности о слежке за погибшим аятоллой Али Хаменеи со стороны Израиля. За верховным лидером Ирана следили через взломанные дорожные камеры.

Изображение шифровали и передавали на сервера Израиля. Угол обзора одной из камер позволил рассмотреть парковку автомобилей возле резиденции Хаменеи — на улице Пастер в Тегеране. Таким же способом израильская разведка вычислила принцип работы охраняемого комплекса. Перед убийством Хаменеи специалисты вывели из строя 12 вышек мобильной связи, которые были вокруг резиденции верховного лидера.

Армия Израиля за прошедшие сутки нанесла удары по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране и одному из руководителей «Хезболлы» в Бейруте. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что наносят удары «по правительственным целям» в Тегеране — в городе прозвучало несколько серий взрывов. Также израильская авиация атаковала семь поселений на юге Ливана.

Американо-израильские силы нанесли удар по военно-морской базе и 6-й авиабазе Ирана в Бушере. Место расположения БПЛА Корпуса стражей исламской революции в провинции Керманшах также стало объектом для ударов. На базе уничтожены два крупных ангара и несколько строений.

ВС США практически перестали применять дальнобойные ракеты Tomahawk. Эксперты связывают это с высокой ценой изделия, ограниченным боезапасом и упавшей эффективностью.

— Крылатая ракета имеет смысл там, где есть заранее разведанные, стационарные и значимые цели. В условиях, когда противник после первых ударов активно рассредоточивается, эффективность уже повторного, но всё ещё крайне недешёвого дальнего удара снижается, — пишет канал «Военная хроника».

Всего в операции против Ирана США задействовали больше 50 тысяч солдат, 200 истребителей и два авианосца. С начала кампании американские силы нанесли удары по двум тысячам целей в ближневосточном государстве.

ЦАХАЛ заявила о новой волне ударов по пусковым установкам и системам ПВО Исламской Республики Иран. Видео © Telegram / SHOT

Ядерный коллапс: АЭС в Бушере остановлена

В Иране остановлена работа АЭС «Бушер». Связь с руководством атомной станции утеряна, и понимания о состоянии объекта нет. На АЭС сейчас находятся 639 российских специалистов, сообщили в «Росатоме».

Новый аятолла Ирана: сын Хаменеи у власти

В городе Куме на севере Ирана Совет экспертов собрался, чтобы избрать нового верховного лидера Исламской Республики. По офису Израиль и США нанесли авиаудар. Людей из здания успели эвакуировать перед атакой, никто не пострадал.

Новым верховным лидером выбран Моджтаба Хаменеи. Фото Wikipedia / tasnimnews.ir

Но нового верховного лидера в Иране всё же выбрали. Как сообщают западные СМИ, им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поспешил заявить, что любой новый лидер Исламской Республики станет целью для ликвидации.

— Неважно, как его зовут или где он скрывается. Мы будем продолжать действовать всеми силами, вместе с нашими американскими партнёрами, чтобы сокрушить возможности режима и создать условия для его свержения и замены иранским народом, — сказал Кац.

Десятки танкеров горят в Ормузском проливе

Заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран ввёл запрет на движение судов через Ормузский пролив. Атакованы 10 танкеров, которые пытались пересечь транспортный коридор.

Американский телеканал, опираясь на информацию с аналитической платформы, сообщил, что с 28 февраля через пролив удалось пройти только двум кораблям. Кампания в Иране практически парализовала морской трафик в регионе. При этом через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть от мирового транзита нефти.

3 марта биржевые цены на нефть марки Brent превысили 84 доллара за баррель впервые с июля 2024 года.

Корпус стражей исламской революции сообщил, что за четыре дня американо-израильская коалиция потеряла 680 военных убитыми и ранеными. Шестнадцатую волну атак ракетами и дронами КСИР провёл по позициям в центре и на севере Израиля.

Среди объявленных целей: Генеральный штаб и Министерство обороны в Хакере, инфраструктура в районе Бней-Брак, военные объекты в Петах-Тикве, к северо-востоку от Тель-Авива, а также военный центр в Западной Галилее. Также Вооружённые силы Ирана атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион.

США вооружают курдов для атаки на Иран

ЦРУ США разрабатывает план по созданию вооружённых отрядов из курдов в Иракском и Иранском Курдистане. Американцы хотят спровоцировать народное восстание против иранского правительства, сообщает CNN.

Вашингтон ведёт переговоры с курдскими лидерами. Командир ополчения в Ираке заявил, что его силы в ближайшие дни начнут наземную операцию в западном Иране. Превентивно ВС Исламской Республики нанесли удары по курдским группировкам на границе.

В то же время Исламское сопротивление в Ираке высказывает всестороннюю поддержку Ирану. Бойцы организации провели 27 операций против сил американо-израильской коалиции в стране, использовав десятки ракет и беспилотников.

ОАЭ под ударом: 57 дронов упали на страну

БПЛА Ирана работает по нефтяной промышленности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Иран атаковал американское консульство в Дубае. В здании начался пожар. Также опубликованы спутниковые снимки пострадавшей от ударов системы противоракетный обороны THAAD на базе Эр-Рувайс в ОАЭ.

В эмиратском порту Фуджейра загорелась нефтебаза после иранской атаки. Этот объект — один из крупнейших мировых хабов по хранению нефтепродуктов. Власти ОАЭ рассматривают возможность проведения военной кампании против Ирана в ответ на атаки, пишет Axios.

Исламская Республика с начала боевых действий запустила по монархии 812 дронов, 750 из которых сбили, остальные 57 упали на территории страны, сообщили в Минобороны ОАЭ.

Американское посольство горит в ОАЭ. Видео © Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Испания кинула США: базы закрыты для ударов

Дональд Трамп обрушился с критикой на Испанию. По словам президента США, это ужасная страна и Вашингтон прекращает с ней все торговые отношения.

Напомним, что ранее Мадрид запретил американским военным использовать совместные военные базы для ударов по Ирану. Но Армия США всё равно продолжит использовать эти объекты, невзирая на недовольство европейской монархии.

Литва рвётся в бой: гусары готовы штурмовать Иран

В свою очередь советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите заявил, что войска Вильнюса готовы участвовать в войне против Тегерана, если будет соответствующее предложение из Вашингтона. Например, во вторжении в Иран могли бы принять участие военнослужащие Гусарского батальона имени короля Миндаугаса или Уланского батальона имени Великой княгини Бируты.

