КСИР заявил о 700 погибших в Иране от ударов США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что за последние четыре дня погибли свыше 700 жителей Ирана. Количество жертв атаки США и Израиля продолжает расти.

В заявлении КСИР говорится, что за минувшие дни армии США и Израиля вопреки своим заявлениям о нанесении ударов только по военным объектам совершили серию атак на гражданские здания. Целями стали школы, больницы, стадионы, рестораны и свадебные залы.

По данным КСИР, такие удары преследовали цель запугать население. Там добавили, что американские и израильские военные должны знать, что ни одно из этих преступлений не останется без ответа.

«Война против США и захватнического режима будет продолжаться на более продвинутом уровне», — заявили в КСИР.

Ранее в иранском городе Кум ракетный удар пришёлся по зданию, где заседает Совет экспертов. Это место, где проходят выборы нового верховного лидера. Информации о том, находились ли в момент атаки члены совета в здании и удалось ли им выжить, пока нет.