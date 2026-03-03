В Куме ракета попала в офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана

В иранском городе Кум ракетный удар пришёлся по зданию, где заседает Совет экспертов. Об этом сообщает агентство Tasnim. Информацию также подтвердил израильский журналист Амит Сегаль, уточнив, что речь идёт о месте, где проходят выборы нового верховного лидера.

Последствия ракетного удара по зданию Совета экспертов в Куме. Видео © X / VoiceOfLevant

Данных о том, находились ли в момент атаки члены совета в здании и удалось ли им выжить, пока нет.