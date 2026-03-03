В Куме ракета попала в офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана
В иранском городе Кум ракетный удар пришёлся по зданию, где заседает Совет экспертов. Об этом сообщает агентство Tasnim. Информацию также подтвердил израильский журналист Амит Сегаль, уточнив, что речь идёт о месте, где проходят выборы нового верховного лидера.
Последствия ракетного удара по зданию Совета экспертов в Куме. Видео © X / VoiceOfLevant
Данных о том, находились ли в момент атаки члены совета в здании и удалось ли им выжить, пока нет.
Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в собственной резиденции 28 февраля — в первый день военной кампании Израиля и США. 2 марта от полученных ран скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по американским объектам на Ближнем Востоке. В стране идёт подготовка к выборам нового верховного правителя. Кстати, сегодня стало известно, что Моджтаба Хаменеи — сын убитого лидера, — жив.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © X / VoiceOfLevant