Сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи жив

Сын погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, жив и находится в добром здравии. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на достоверные источники.

«Сын погибшего мученической смертью верховного лидера Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии и сейчас занимается вопросами членов семьи, погибших мученической смертью, а также изучает важные дела страны», — говорится в публикации.

Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. 2 марта от ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и дронами по американским базам на Ближнем Востоке. Сейчас Иран готовится к выборам нового верховного лидера.