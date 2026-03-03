Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
3 марта, 13:13

Сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи жив

Обложка © Wikipedia / tasnimnews.ir

Сын погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, жив и находится в добром здравии. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на достоверные источники.

«Сын погибшего мученической смертью верховного лидера Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии и сейчас занимается вопросами членов семьи, погибших мученической смертью, а также изучает важные дела страны», — говорится в публикации.

Иран готовится к избранию нового верховного лидера после убийства Хаменеи
Напомним, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи был убит прямо в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. 2 марта от ранений скончалась его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и дронами по американским базам на Ближнем Востоке. Сейчас Иран готовится к выборам нового верховного лидера.

