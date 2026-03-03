Иран готовится к избранию нового верховного лидера после убийства Хаменеи

Процесс выбора нового верховного лидера Ирана, который должен заменить погибшего при атаке США и Израила Али Хаменеи, не займёт много времени. Об этом заявил член Совета экспертов исламской республики аятолла Али Моалеми, слова которого приводит агенство ISNA.

«Выбор нового руководителя не займёт много времени. Члены Совета экспертов (органа, ответственного за выбор нового верховного лидера, — Прим. Life.ru) поклялись, что при выборе лидера не будут учитывать личные предпочтения, а будут выбирать на основе религиозных норм», — заявил Моалеми.