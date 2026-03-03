Иран готовится к избранию нового верховного лидера после убийства Хаменеи
Обложка © ТАСС / Zuma
Процесс выбора нового верховного лидера Ирана, который должен заменить погибшего при атаке США и Израила Али Хаменеи, не займёт много времени. Об этом заявил член Совета экспертов исламской республики аятолла Али Моалеми, слова которого приводит агенство ISNA.
По словам Моалеми, члены Совета поклялись, что при выборе не будут руководствоваться личными предпочтениями, а будут опираться исключительно на религиозные нормы.
«Выбор нового руководителя не займёт много времени. Члены Совета экспертов (органа, ответственного за выбор нового верховного лидера, — Прим. Life.ru) поклялись, что при выборе лидера не будут учитывать личные предпочтения, а будут выбирать на основе религиозных норм», — заявил Моалеми.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В результате атаки был убит верховный лидер ИРИ, аятолла Али Хаменеи. Исполнять обязанности главы государства был назначен аятолла Алиреза Арафи. 2 марта умерла супруга Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде. В тот же день состоялось прощание с самим духовным лидером Ирана.
