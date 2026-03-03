Владимир Путин
3 марта, 06:40

Осознанно принял смерть: Политолог объяснил поведение Хаменеи перед лицом угрозы

Политолог Шершун заявил, что Хаменеи сознательно не скрывался от ударов США и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате совместного авиаудара США и Израиля. Он предвидел покушение, но осознанно не прятался в бункере, уверен политолог Сергей Шершун. По его словам, аятолла действовал как лидер государства, которому нечего терять.

ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и передавало данные Израилю
«Тегеран, находясь под военным и экономическим давлением, бьёт по американской инфраструктуре в регионе. Они не в пример многим другим странам оказывают реальное сопротивление в ответ на возможную угрозу потери государственности», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Смерть Хаменеи — это не просчёт служб, а личный выбор человека, который воспринимал себя не просто управленцем, а носителем миссии. В политической культуре Ирана это придаёт его гибели особое символическое значение. Эксперт добавил, что события на Ближнем Востоке стали уроком для стран, размещающих военные объекты США или НАТО: они автоматически становятся мишенями.

Израиль мог получить координаты Хаменеи от предателей в его окружении, заявил подполковник ФСБ
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В результате атаки был убит верховный лидер ИРИ, аятолла Али Хаменеи. Исполнять обязанности главы государства был назначен аятолла Алиреза Арафи. 2 марта умерла супруга Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде. В тот же день состоялось прощание с самим духовным лидером Ирана.

