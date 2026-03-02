Иран атаковал военные базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

Иран нанёс новые удары по американским военным базам на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным источника, атакам подверглись объекты в Бахрейне, Кувейте, а также в Абу-Даби, Дубае (ОАЭ) и Дохе (Катар). Под удар, в частности, попал штаб Пятого флота США в Манаме (Бахрейн), базы в Ираке и использующийся американцами порт в Дубае. NYT не располагает данными о погибших и раненых американцах, но официальные власти сообщали о трех убитых военнослужащих. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже подобрал три кандидатуры на пост нового лидера Ирана. Рассуждая о возможной смене власти в Тегеране, американский лидер провёл параллель с Венесуэлой и назвал сценарий с захватом главы государства Николаса Мадуро «идеальным». Однако СМИ считают, что Штаты не выдержат затяжного конфликта из-за ограниченности ресурсов.