Иран заявил о ликвидации 100 морпехов США при атаке на Дубай

В Иране отчитались о результатах удара по Дубаю. Представитель центрального штаба войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» заявил, что в ходе атаки погибли не менее 100 американских морских пехотинцев.

«При атаке на Дубай были убиты 100 американских морских пехотинцев», — приводит его слова иранское агентство Mehr.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя начало военной операции против Ирана, заявил о «невероятных» результатах, достигнутых американскими военными. Он отметил, что Штаты и не думают останавливаться — американская авиация продолжит нести смерть с небес. По словам министра, США и Израиль планируют за пару дней установить полный контроль над иранским небом.