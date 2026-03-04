Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 17:15

Иран заявил о ликвидации 100 морпехов США при атаке на Дубай

Обложка © TASS / AP

Обложка © TASS / AP

В Иране отчитались о результатах удара по Дубаю. Представитель центрального штаба войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» заявил, что в ходе атаки погибли не менее 100 американских морских пехотинцев.

«При атаке на Дубай были убиты 100 американских морских пехотинцев», — приводит его слова иранское агентство Mehr.

Война США и Ирана: Ормузский пролив парализован, Иран остановил АЭС «Бушер», нефтехаб в ОАЭ пылает, Израиль охотится за новым аятоллой, 4 марта
Война США и Ирана: Ормузский пролив парализован, Иран остановил АЭС «Бушер», нефтехаб в ОАЭ пылает, Израиль охотится за новым аятоллой, 4 марта

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя начало военной операции против Ирана, заявил о «невероятных» результатах, достигнутых американскими военными. Он отметил, что Штаты и не думают останавливаться — американская авиация продолжит нести смерть с небес. По словам министра, США и Израиль планируют за пару дней установить полный контроль над иранским небом.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar