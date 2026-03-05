ВС Ирана атаковали топливные резервуары авиабазы Рамат-Давид в Израиле
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shay shmueli
На севере Израиля с помощью ударных беспилотников армия Ирана нанесла удар по топливным резервуарам авиабазы Рамат-Давид. Об этом сообщили в пресс-службе ВС исламской республики.
«Военно-морские силы прошлой ночью запустили несколько ударных беспилотников типа Arash в сторону оккупированных сионистским режимом территорий, поразив топливные резервуары авиабазы Рамат-Давид», — говорится в заявлении.
Ранее утром 5 марта иранские вооружённые силы запустили гиперзвуковые ракеты по целям за пределами страны. Ракетные удары были направлены по территории Израиля. В то же время израильские военные отразили несколько волн атак, в том числе по аэропорту Бен-Гурион.
