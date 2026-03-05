Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 07:28

ВС Ирана атаковали топливные резервуары авиабазы Рамат-Давид в Израиле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shay shmueli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shay shmueli

На севере Израиля с помощью ударных беспилотников армия Ирана нанесла удар по топливным резервуарам авиабазы Рамат-Давид. Об этом сообщили в пресс-службе ВС исламской республики.

«Военно-морские силы прошлой ночью запустили несколько ударных беспилотников типа Arash в сторону оккупированных сионистским режимом территорий, поразив топливные резервуары авиабазы Рамат-Давид», — говорится в заявлении.

ЦАХАЛ заявила о ликвидации ракетной установки Ирана, готовившей удар по Израилю
ЦАХАЛ заявила о ликвидации ракетной установки Ирана, готовившей удар по Израилю

Ранее утром 5 марта иранские вооружённые силы запустили гиперзвуковые ракеты по целям за пределами страны. Ракетные удары были направлены по территории Израиля. В то же время израильские военные отразили несколько волн атак, в том числе по аэропорту Бен-Гурион.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar