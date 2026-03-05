Владимир Путин
5 марта, 05:23

ЦАХАЛ заявила о ликвидации ракетной установки Ирана, готовившей удар по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Израильские военные заявили об уничтожении пусковой установки баллистических ракет в районе иранской провинции Кум. Объект был готов нанести удар по территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Самолёты ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили вооружённую баллистическую ракетную установку в районе Кума, которая была готова запустить ракету в сторону Израиля. Кроме того, в Исфахане был нанесён удар по системе противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

По информации израильских военных, авиация также атаковала систему ПВО в районе города Исфахан в центральной части Ирана. Как утверждается, этот комплекс предназначался для противодействия самолётам израильских ВВС.

ЦАХАЛ опубликовала видеозаписи обоих ударов. В израильской армии подчеркнули, что атаки стали частью более широкой операции, направленной на снижение ракетного потенциала Ирана и укрепление воздушного превосходства Израиля в регионе.

Ранее утром 5 марта иранские военные нанесли удары по целям за пределами страны, применив гиперзвуковые ракеты. Тегеран использовал несколько современных ракет в ходе атак по территории Израиля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
