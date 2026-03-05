NYT: Иран истощает дорогой запас американских ракет копеечными «Шахедами»

Иран целенаправленно истощает дорогостоящие запасы американских зенитных ракет, запуская множество дешёвых дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом пишет газета The New York Times. Издание считает, что Тегеран хочет вынудить Вашингтон и союзников тратиться на продолжение боевых действий.

Эксперты указывают на серьёзную разницу в стоимости такой войны: один «Шахед» обходится Ирану в 20-50 тысяч долларов, тогда как ракета для комплекса ПВО Patriot — в более чем три миллиона. Гендиректор компании по производству беспилотников Hylio Артур Эриксон охарактеризовал происходящее как «игру на деньги».

«Определённо, сбить дрон обходится дороже, чем запустить его... Соотношение затрат на один выстрел, на одно перехватывание — в лучшем случае десять к одному в пользу Ирана», — считает он.

По данным Центрального командования армии США, только за первые пять дней конфликта Иран запустил более 500 баллистических ракет и свыше двух тысяч беспилотников. Конечно, далеко не всё достигло целей, однако массовое применение такого оружия серьёзно перегружает ПВО противника в регионе.

Старший научный сотрудник Stimson Centre Келли Грико называет это большой проблемой. В беседе с агентством Bloomberg она пояснила, что США истощают запасы ракет-перехватчиков быстрее, чем собирают новые. К слову, президент Дональд Трамп уже созвал встречу с главами оборонных предприятий, чтобы решить вопрос о наращивании производства.

Ранее газета Politico заявило о неготовности США к конфликту с Ираном. Журналисты обратили внимание на срочное увеличение ресурсов по эвакуации американских граждан из и расширение штата разведчиков в регионе. По мнению издания, администрация Дональда Трампа недооценила последствия нападения на Тегеран.