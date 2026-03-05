США в спешке наращивают ресурсы из-за неготовности к конфликту с Ираном

Попытки США срочно увеличить ресурсы для эвакуации граждан и расширить численность военных для разведки показывают, что администрация президента Америки Дональда Трампа оказалась не полностью готова к более масштабному конфликту с Ираном. Об этом сообщило издание Politico.

«Госдеп увеличивает ресурсы для эвакуации американцев… а Пентагон спешит с увеличением численности американских военных, занимающихся сбором разведывательной информации — это последние свидетельства того, что администрация Трампа не была полностью готова к более масштабной войне», — говорится в материале.

Привлечение дополнительных сотрудников разведки свидетельствует о том, что Пентагон уже выделяет средства на долгосрочные операции. Спешка с ресурсами и персоналом подчёркивает, что команда президента не в полной мере предвидела возможные последствия конфликта. Такие меры обычно планируются задолго до начала военных действий, поэтому нынешняя экстренная мобилизация говорит о недостаточной подготовке администрации к текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что продолжение конфликта с Ираном может истощить оружейные запасы страны и сделать Вашингтон уязвимым перед Россией и Китаем. Для реального изменения ситуации требуется постоянное присутствие американских войск в регионе.