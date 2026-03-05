Блинкен боится, что конфликт с Ираном ослабит США перед лицом России и Китая
Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / roibu
Продолжение конфликта с Ираном может истощить оружейные запасы и сделать Вашингтон уязвимым перед лицом России и Китая, считает бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что для реального изменения ситуации необходимо постоянное присутствие американских войск в регионе.
«[США могут] настолько истощить арсенал, [что] на его восстановление потребуется много времени», — считает экс-глава Госдепа.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия обязательно поможет Ирану. По словам депутата Андрея Колесника, вопрос поддержки Тегерана связан с безопасностью нашей страны. И Москва уже оказала определённую помощь.
