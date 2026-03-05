Владимир Путин
5 марта, 06:44

Вопрос нашей безопасности: Россия обязательно поможет Ирану, заявили в Госдуме

Депутат Колесник заявил, что Россия не может допустить уничтожения Ирана

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Россия не может допустить уничтожения Ирана странами Запада и обязательно поможет дружественному государству. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По словам парламентария, вопрос защиты Исламской Республики прямо перекликается с безопасностью нашей страны, и определённая поддержка уже оказана.

«Россия будет в любом случае помогать. <...> Видите, сколько стран сразу втянулось в конфликт на Ближнем Востоке? <...> Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь может посовременнее туда отправят», — пояснил депутат.

При этом Россия не будет посылать на помощь Тегерану своих военнослужащих, возможно, ограничившись лишь поставкой сухопутной и авиационной техники. Однако что именно достанется Ирану, решать Кремлю, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Иракский Курдистан отказался участвовать в конфликте против Ирана

Матвей Константинов
