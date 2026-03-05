Владимир Путин
Регион
5 марта, 05:29

Иракский Курдистан отказался участвовать в конфликте против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anasalhajj

Иракский Курдистан не намерен вступать в военные конфликты на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава автономного региона Нечирван Барзани во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

«Регион не будет стороной конфликтов и останется, как всегда, фактором мира», — подчеркнул Барзани.

Разговор между Барзани и главой иранского МИД состоялся на фоне растущей напряжённости в регионе. В ходе беседы лидер Иракского Курдистана заверил, что автономия придерживается курса на стабильность и не собирается участвовать в противостояниях между странами Ближнего Востока.

Ранее появлялись сообщения о якобы начавшейся наземной операции против Ирана со стороны Ирака с участием курдских сил. Однако эту информацию опровергли представители курдских политических структур.

Милена Скрипальщикова
