4 марта, 23:02

Ирак опроверг сообщение о наземной операции курдов против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos

Курды опровергли сообщения о наземной операции против Ирана со стороны Ирака. Информацию со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из партий Иранского Курдистана опубликовало в соцсети X издание Rudaw.

«В то время как большинство американских и израильских СМИ утверждают, что курдские силы вошли на территорию Ирана из Восточного Курдистана, высокопоставленный представитель одной из партий Восточного Курдистана опроверг это сообщение», — сказано в публикации.

Премьер-министр Ирака Ас-Судани заявил, что Багдад не позволит совершить нападение на Иран с территории Ирака.

Ранее СМИ сообщили, что курдские оппозиционные формирования начали наступление на западные районы Ирана с территории Иракского Курдистана. В публикации утверждали — президент США Дональд Трамп провёл переговоры с курдскими лидерами в Ираке.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

