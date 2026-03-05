Владимир Путин
4 марта, 21:48

Курды начали наземную операцию против Ирана со стороны Ирака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project

Курдские оппозиционные формирования начали наступление на западные районы Ирана с территории Иракского Курдистана. Боевиков вооружили и подготовили при участии США и Израиля. Об этом сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на источник в Коалиции политических сил Иранского Курдистана.

«Наземные военные действия курдских формирований против Ирана уже начались с полуночи 2 марта», — сообщил собеседник.

По информации канала, президент США Дональд Трамп провёл переговоры с курдскими лидерами. Стороны обсудили перспективы более масштабной войны с Ираном. Данные также подтверждают Axios и Fox News.

Источник рассказал, что 3 марта иранские войска эвакуировали приграничный город Мериван. После этого военные приступили к созданию оборонительных позиций вокруг населённого пункта.

Ранее Корпус стражей исламской революции подтвердил начало 18-го этапа операции «Правдивое обещание — 4». Эта операция направлена против США и Израиля. Детали 18-й фазы пока не раскрывают.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
