Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока после ударов США и Израиля

Тегеран пытается донести свою позицию до региональных партнёров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в соцсети X обращение к лидерам дружественных и соседних стран и подчеркнул, что Иран стремился избежать войны дипломатическими методами.

Однако атака со стороны США и Израиля не оставила выбора. Он также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет соседей и считает, что безопасность в регионе должны обеспечивать сами региональные игроки.

«Уважаемые лидеры дружественных и соседних стран, мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путём, но американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться», — заявил политик.