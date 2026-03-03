Владимир Путин
3 марта, 12:01

Sohu: Президент Ирана Пезешкиан публично сорвал с США маску лицемерия

Обложка © ТАСС / Zuma

На третий день после американо-израильской атаки президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с экстренным обращением, чем застал противников врасплох. Как пишет китайское издание Sohu, США и Израиль ожидали хаоса и молчания, но получили жёсткую и продуманную речь.

«Мощные удары США и Израиля загнали Иран в угол. Вашингтон и Иерусалим были уверены, что в этот момент Иран неизбежно погрузится в хаос. Вашингтон думал, что Пезешкиан не осмелится появиться», — цитирует китайских журналистов РИА «ФедералПресс».

Пезешкиан: Убийство Хаменеи является объявлением войны всем мусульманам
Пезешкиан: Убийство Хаменеи является объявлением войны всем мусульманам

В КНР обратили внимание, что Пезешкиан обвинил США в лицемерии: под видом защиты мира они продолжают вооружать Израиль и провоцировать конфликты. Он подчеркнул, что Иран не стремится к войне, но даст отпор любой агрессии. Президент также напомнил о выходе США из ядерной сделки и разрушительных санкциях, а атаки на больницы и школы назвал преступлениями против человечности.

В Китае отметили, что заявление Пезешкиана — чёткая позиция Тегерана, а не просто эмоции. Иран обладает ядерной автономией и не склонит голову перед давлением. Вашингтон, привыкший к гегемонии, столкнулся с растущим сопротивлением стран региона, отстаивающих свой суверенитет.

Удары по «оси сопротивления»: гибель Али Хаменеи и бомбардировки Ирана открывают ящик Пандоры на Ближнем Востоке
Удары по «оси сопротивления»: гибель Али Хаменеи и бомбардировки Ирана открывают ящик Пандоры на Ближнем Востоке

Напомним, ранее Масуд Пезешкиан заявил, что народ Ирана должен быть единым на фоне агрессии со стороны США и Израиля. Президент Исламской Республики уверен, что Тегеран «доведёт врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности».

