На третий день после американо-израильской атаки президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с экстренным обращением, чем застал противников врасплох. Как пишет китайское издание Sohu, США и Израиль ожидали хаоса и молчания, но получили жёсткую и продуманную речь.

«Мощные удары США и Израиля загнали Иран в угол. Вашингтон и Иерусалим были уверены, что в этот момент Иран неизбежно погрузится в хаос. Вашингтон думал, что Пезешкиан не осмелится появиться», — цитирует китайских журналистов РИА «ФедералПресс».

В КНР обратили внимание, что Пезешкиан обвинил США в лицемерии: под видом защиты мира они продолжают вооружать Израиль и провоцировать конфликты. Он подчеркнул, что Иран не стремится к войне, но даст отпор любой агрессии. Президент также напомнил о выходе США из ядерной сделки и разрушительных санкциях, а атаки на больницы и школы назвал преступлениями против человечности.

В Китае отметили, что заявление Пезешкиана — чёткая позиция Тегерана, а не просто эмоции. Иран обладает ядерной автономией и не склонит голову перед давлением. Вашингтон, привыкший к гегемонии, столкнулся с растущим сопротивлением стран региона, отстаивающих свой суверенитет.

Напомним, ранее Масуд Пезешкиан заявил, что народ Ирана должен быть единым на фоне агрессии со стороны США и Израиля. Президент Исламской Республики уверен, что Тегеран «доведёт врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности».