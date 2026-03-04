Владимир Путин
4 марта, 17:55

Посол Ирана связал удар по школе в Минабе с «культом Эпштейна»

Обложка © ТАСС / AP

Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи выступил с громким заявлением после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Он предположил, что удар по школе для девочек в иранском городе Минаб может быть связан с так называемым «культом Эпштейна».

Дипломат заявил, что американские военные якобы могли проводить «обряд жертвоприношения детей», подобный тому, который, по его словам, практиковался на острове Литл-Сент-Джеймс.

«Они приносили жертву духу дьявола», — сказал Санеи.

Напомним, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб погибли около 170 человек — учеников и учителей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором осудил действия Вашингтона и Иерусалима. Он назвал произошедшее актом варварства, который навсегда останется в памяти народа как очередное преступление агрессоров.

