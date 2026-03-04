Посол Ирана связал удар по школе в Минабе с «культом Эпштейна»

Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи выступил с громким заявлением после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Он предположил, что удар по школе для девочек в иранском городе Минаб может быть связан с так называемым «культом Эпштейна».