Море скорби: Тысячи иранцев в слезах хоронят убитых ракетами США школьниц
Тысячи иранцев вышли на похороны школьниц, погибших при ударе в Минабе
Обложка © X / Press TV
В иранском городе Минаб прошли массовые похороны школьниц, ставших жертвами удара ВС США по начальной школе «Шаджаре Тайебе». Кадры со скорбящими публикует агентство IRNA.
Масштабная похоронная процессия в Минабе. Видео © Telegram / IRNA
На церемонию прощания вышли тысячи местных жителей. На кадрах похоронной процессии видно, что улицы заполнило «чёрное море» из скорбящих. У некоторых в руках национальные флаги. Многие не могут сдержать слёз из-за убийства детей.
Трагедия произошла 28 февраля — в первый день эскалации, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Известно, что погибли по меньшей мере 170 человек — как учениц, так и преподавателей. На эти события странным образом отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, увидевшая в случившемся «новую надежду», чем ужаснула спикера МИД РФ Марию Захарову.
