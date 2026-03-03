Море скорби: Тысячи иранцев в слезах хоронят убитых ракетами США школьниц

В иранском городе Минаб прошли массовые похороны школьниц, ставших жертвами удара ВС США по начальной школе «Шаджаре Тайебе». Кадры со скорбящими публикует агентство IRNA.

Масштабная похоронная процессия в Минабе. Видео © Telegram / IRNA

На церемонию прощания вышли тысячи местных жителей. На кадрах похоронной процессии видно, что улицы заполнило «чёрное море» из скорбящих. У некоторых в руках национальные флаги. Многие не могут сдержать слёз из-за убийства детей.