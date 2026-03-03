Владимир Путин
3 марта, 09:40

Море скорби: Тысячи иранцев в слезах хоронят убитых ракетами США школьниц

Тысячи иранцев вышли на похороны школьниц, погибших при ударе в Минабе

Обложка © X / Press TV

В иранском городе Минаб прошли массовые похороны школьниц, ставших жертвами удара ВС США по начальной школе «Шаджаре Тайебе». Кадры со скорбящими публикует агентство IRNA.

Масштабная похоронная процессия в Минабе. Видео © Telegram / IRNA

На церемонию прощания вышли тысячи местных жителей. На кадрах похоронной процессии видно, что улицы заполнило «чёрное море» из скорбящих. У некоторых в руках национальные флаги. Многие не могут сдержать слёз из-за убийства детей.

Губернатор Калифорнии задал неудобные вопросы Белому дому: Чем нам так угрожали иранские школьницы?
Трагедия произошла 28 февраля — в первый день эскалации, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Известно, что погибли по меньшей мере 170 человек — как учениц, так и преподавателей. На эти события странным образом отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, увидевшая в случившемся «новую надежду», чем ужаснула спикера МИД РФ Марию Захарову.

