Губернатор Калифорнии задал неудобные вопросы Белому дому: Чем нам так угрожали иранские школьницы?

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом спросил у Белого дома, чем США мешали иранские школьницы, что на них нужно было направлять американские и израильские бомбы. Речь идёт о трагедии в городе Минаб.

«И что, мы должны теперь примириться с тем, что наши бомбы… или израильские бомбы… убивают детей? Девочек-школьниц? Чем они нам так угрожали?», — задал неудобные вопросы Белому дому Ньюсом.

Напомним, что после удара Израиля и США по школе для девочек в иранском городе Минаб 28 февраля погибло 165 человек — это дети, педагоги и родители. Ранения получили 96 человек,