4 марта, 22:50

Иран пригрозил Израилю ударом по ядерному реактору в Димоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Иран пригрозил нанести удар по израильскому атомному реактору в городе Димона, если Тель-Авив продолжит попытки сменить режим в Исламской Республике. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на военный источник.

В заявлении подчёркивается, что удар станет ответом на действия США и Израиля, направленные на дестабилизацию власти. Официальных комментариев от Корпуса стражей исламской революции пока не поступало.

Курды начали наземную операцию против Ирана со стороны Ирака
Курды начали наземную операцию против Ирана со стороны Ирака

Ранее Корпус стражей исламской революции подтвердил начало 18-го этапа операции «Правдивое обещание — 4». Эта операция направлена против США и Израиля. Детали 18-й фазы пока не раскрывают.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

