Иран пригрозил Израилю ударом по ядерному реактору в Димоне

Иран пригрозил нанести удар по израильскому атомному реактору в городе Димона, если Тель-Авив продолжит попытки сменить режим в Исламской Республике. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на военный источник.

В заявлении подчёркивается, что удар станет ответом на действия США и Израиля, направленные на дестабилизацию власти. Официальных комментариев от Корпуса стражей исламской революции пока не поступало.

Ранее Корпус стражей исламской революции подтвердил начало 18-го этапа операции «Правдивое обещание — 4». Эта операция направлена против США и Израиля. Детали 18-й фазы пока не раскрывают.