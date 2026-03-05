Владимир Путин
5 марта, 05:24

Белый дом показал видео ударов по Ирану с кадрами из видеоигры Call of Duty

Обложка © X / WhiteHouse

Белый дом сопроводил видеоподборку ударов по Ирану кадрами из компьютерной игры Call of Duty. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте американской администрации в соцсети X.

Видео ударов по Ирану, опубликованное Белым домом. Видео © X / WhiteHouse

Сначала главный герой игры, находящийся в пустыне, вводит в планшет координаты для ударов. Далее следует нарезка реальных видео конфликта.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможном применении статьи о коллективной обороне Договора против Ирана. По словам политика, блок «защищает каждый дюйм» своей территории.

