Белый дом показал видео ударов по Ирану с кадрами из видеоигры Call of Duty
Обложка © X / WhiteHouse
Белый дом сопроводил видеоподборку ударов по Ирану кадрами из компьютерной игры Call of Duty. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте американской администрации в соцсети X.
Видео ударов по Ирану, опубликованное Белым домом. Видео © X / WhiteHouse
Сначала главный герой игры, находящийся в пустыне, вводит в планшет координаты для ударов. Далее следует нарезка реальных видео конфликта.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможном применении статьи о коллективной обороне Договора против Ирана. По словам политика, блок «защищает каждый дюйм» своей территории.
