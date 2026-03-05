Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 00:42

Рютте: НАТО готово задействовать статью о коллективной обороне против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс подготовился к возможному применению статьи о коллективной обороне в конфликте с Ираном. В интервью телеканалу Newsmax он подчеркнул, что НАТО обеспечивает защиту «каждого дюйма своей территории».

«Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — заявил генсек альянса.

При этом Рютте не стал давать однозначных объяснений того, когда статья 5 срабатывает, чтобы «не делать противников альянса осведомлённее». Также генсек НАТО указал, что союзники в основном поддерживают действия США, которые, по его словам, уничтожают ракетный и ядерный потенциал Ирана.

Рютте: Военная операция США в Иране может занять несколько недель
Рютте: Военная операция США в Иране может занять несколько недель

Ранее Рютте заявлял, что альянс не планирует принимать участие в военных действиях против Ирана, несмотря на поддержку ударов, которые наносят США и Израиль. Он подчеркнул, что у альянса «нет абсолютно никаких планов» быть втянутым в этот конфликт.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar