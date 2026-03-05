Владимир Путин
5 марта, 06:41

«Это неизбежно»: Дмитриев предсказал взлёт цен на нефть из-за конфликта с Ираном

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Цены на нефть неизбежно перешагнут за сто долларов за баррель на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он заметил, что это признают даже леволиберальные западные СМИ — например, британский журнал The Economist.

«Цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает $90 за баррель для большинства сортов. Цена на нефть марки Murban составляет $96. Цена на нефть в $100 неизбежна», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Война США и Ирана: Ормузский пролив парализован, Иран остановил АЭС «Бушер», нефтехаб в ОАЭ пылает, Израиль охотится за новым аятоллой, 4 марта
Ранее китайские СМИ призвали Японию повернуться лицом к России на фоне приостановки импорта нефти из-за конфликта с Ираном. По мнению издания Baijiahao, страна, критически зависящая от поставок «чёрного золота», оказалась в «энергетической ловушке» и может столкнуться с проблемами в промышленности.

